ولي العهد يبحث في باريس فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف"

06:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749116 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مقر مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف" في باريس، الأربعاء. اضافة اعلان





وبحث ولي العهد فرص التعاون مع المجمع ويستعرض خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لدعم الاقتصاد الرقمي.



