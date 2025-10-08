الأربعاء 2025-10-08 07:34 م
 

ولي العهد يبحث في باريس فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف"

الأربعاء، 08-10-2025 06:40 م
الوكيل الإخباري-  زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مقر مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف" في باريس، الأربعاء.اضافة اعلان


وبحث ولي العهد فرص التعاون مع المجمع ويستعرض خطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لدعم الاقتصاد الرقمي.
 
 
