الأربعاء 2025-10-08 07:33 م
 

الأردن يشارك في المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 08-10-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري- يشارك الأردن في المؤتمر العربي الثامن والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، والذي افتتحت أعماله، اليوم الأربعاء في تونس بنطاق الأمانة العامة المجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة المسؤولين عن أجهزة مكافحة الإرهاب بالدول العربية.

اضافة اعلان


وأبرز الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، في كلمته الافتتاحية، الدور الكبير الذي يلعبه التطرف في تغذية الإرهاب باعتباره أحد العوامل الأساسية في هذا المجال، بالنظر الى أن كل الأعمال الإرهابية في المنطقة والعالم أجمع تنتج عن غلو في الفكر وتشدد في المواقف.


وبين أن مواجهة هذا التطرف شرط ضروري لنجاح أي مقاربة لمكافحة الإرهاب، وهو ما أكدته الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة لعام 2022، حيث أدرجت "منع التطرف المفضي الى الإرهاب"، ضمن المحور الثاني من الركيزة الأولى المتعلقة بمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.


ويناقش المؤتمر أنماط وأشكال تمويل الإرهاب وسبل الحد من خطورته والمستجدات في مجال الإرهاب، والسبل الكفيلة بمواجهتها، والتطرف المفضي للإرهاب.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية

أخبار محلية توضيح هام من وزير الزراعة حول أسعار اللحوم في الأسواق الأردنية

ع

أخبار محلية وزيرة التنمية: اهتمام ملكي بالحماية الاجتماعية كرافعة أساسية لعجلة الإنتاج الوطني

ا

عربي ودولي ترامب يصدم سكان شيكاغو بطلب غريب

ارتفاع جنوني في الطلب على الذهب يثير مخاوف صندوق النقد الدولي

أسواق ومال ارتفاع جنوني في الطلب على الذهب يثير مخاوف صندوق النقد الدولي

كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة جنوب غزة

فلسطين كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة جنوب غزة

ل

أخبار محلية الأردن يشارك في المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

ل

طب وصحة طريقة غريبة لإنقاص الوزن دون حمية أو رياضة مكثفة

ولي العهد يبحث في باريس فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف"

أخبار محلية ولي العهد يبحث في باريس فرص التعاون مع مجمع الشركات الناشئة "ستيشن إف"



 
 





الأكثر مشاهدة