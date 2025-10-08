الأردن يشارك في المؤتمر العربي الـ28 للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب

وأبرز الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، في كلمته الافتتاحية، الدور الكبير الذي يلعبه التطرف في تغذية الإرهاب باعتباره أحد العوامل الأساسية في هذا المجال، بالنظر الى أن كل الأعمال الإرهابية في المنطقة والعالم أجمع تنتج عن غلو في الفكر وتشدد في المواقف.
وبين أن مواجهة هذا التطرف شرط ضروري لنجاح أي مقاربة لمكافحة الإرهاب، وهو ما أكدته الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في صيغتها المطورة لعام 2022، حيث أدرجت "منع التطرف المفضي الى الإرهاب"، ضمن المحور الثاني من الركيزة الأولى المتعلقة بمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب.
ويناقش المؤتمر أنماط وأشكال تمويل الإرهاب وسبل الحد من خطورته والمستجدات في مجال الإرهاب، والسبل الكفيلة بمواجهتها، والتطرف المفضي للإرهاب.
