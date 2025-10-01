"تربية الجامعة" تنظم كرنفال التوأمة الإلكترونية لإقليم الوسط

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، اليوم الأربعاء، كرنفال برنامج التوأمة الإلكترونية العالمية (eTwinning) لإقليم الوسط، ضمن 4 كرنفالات تنفذها مبادرة "مدرستي" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وشاركت في الكرنفال مديريات تربية ألوية: الجامعة (المستضيفة)، سحاب، القويسمة، قصبة مادبا، ودير علا، وذلك بحضور فريق التوأمة الإلكترونية من مبادرة "مدرستي"، إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمعلمين والطلبة والمشرفين من المديريات المشاركة.



وأكد مدير "تربية الجامعة" الدكتور مازن الهديرس، أن برنامج التوأمة الإلكترونية، الذي أطلق عام 2018، ترك أثرا إيجابيا واضحا في مدارس المملكة، إذ أتاح للمعلمين والطلبة فرصا لتبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع تعليمية مبتكرة مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة في البرنامج.



وقال إن الوزارة تفخر بشراكتها في هذا المشروع العالمي، الذي يعزز دور المعلمين والمعلمات في تطوير مهارات الطلبة وإعدادهم لمستقبل واعد، مشيرا إلى أن البرنامج يعد أكبر مجتمع للمعلمين حول العالم، حيث يوفر منصة آمنة للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في 44 دولة، من بينها الأردن.



وقدمت سفيرة التوأمة الإلكترونية لإقليم الوسط عبير شاهين، من مديرية الجامعة، وبمشاركة سفراء البرنامج: ليلى العيساوي من مديرية القويسمة، وزياد اليازجين من مديرية دير علا، تعريفا بالبرنامج وآليات المشاركة فيه للمعلمين الجدد، إضافة إلى جلسة حوارية تفاعلية تناولت سبل البحث عن أفكار ومشاريع تعليمية.