تربية العقبة تنظم الملتقى السنوي للتوجيه المهني

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الثلاثاء، الملتقى السنوي للتوجيه المهني 2024، الذي يهدف إلى توجيه الطلبة نحو اختيار تخصصات مهنية جديدة استحدثتها وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج التعليم المهني (BTEC)، بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الأردني.

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وقال مدير المديرية الدكتور عبدالوهاب الحجاج خلال رعايته فعاليات الملتقى، إن الخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على تعزيز مشاركة الطلبة في التعليم المهني وزيادة سنوات التدريس في هذا البرنامج ليحصل الطالب على 1200 ساعة تدريبية تزوده بالمهارات التعليمية والجانب العملي وتتواءم مخرجاته مع سوق العمل.



وأشار الحجاج إلى أن البرنامج يتضمن تخصصات حديثة، منها الهندسة، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا الأعمال، والزراعة، والضيافة، والشعر والتجميل، والبناء والإنشاءات، والفن والتصميم، والوسائط الإبداعية، والسياحة والسفر، كما يشمل رحلات مدرسية، ومحاضرات، وندوات لتزويد الطلبة بمعلومات إضافية عن البرنامج.



من جهته، أكد رئيس قسم التوجيه المهني في وزارة التربية سامح زواتي، أن الوزارة استحدثت برنامج التعليم المهني بـ 6 تخصصات مهنية ثم أضافت 4 لرفد سوق العمل الأردني بتخصصات جديدة، وإيجاد عمالة محلية مهنية ومدربة.