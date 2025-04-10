الخميس 2025-04-10 04:12 م
 

تربية الكرك تناقش الترتيبات النهائية لاختبار "بيزا" الدولي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 10-04-2025 03:27 م

الوكيل الإخباري-    ناقش اجتماع عقد في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك اليوم الخميس،
الترتيبات النهائية لاختبار (بيزا) الدولي الذي سينطلق منتصف الشهر الحالي.

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وأكد مدير التربية سامر المجالي خلال الاجتماع الذي حضره مديرو الأقسام المعنية أهمية التعامل مع هذا الاختبار الدولي بجدية عالية لما يعكسه من مستوى تحصيل الطلاب في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، مشددا على ضرورة توفير بيئة ملائمة للطلبة من خلال تجهيز المختبرات بأحدث المعدات لضمان سير الاختبار بسلاسة.

 
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