تربية الكرك تناقش الترتيبات النهائية لاختبار "بيزا" الدولي

الوكيل الإخباري- ناقش اجتماع عقد في مديرية التربية والتعليم لمنطقة الكرك اليوم الخميس،

الترتيبات النهائية لاختبار (بيزا) الدولي الذي سينطلق منتصف الشهر الحالي.

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