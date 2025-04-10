تربية الكرك تناقش الترتيبات النهائية لاختبار "بيزا" الدولي

الترتيبات النهائية لاختبار (بيزا) الدولي الذي سينطلق منتصف الشهر الحالي.
وأكد مدير التربية سامر المجالي خلال الاجتماع الذي حضره مديرو الأقسام المعنية أهمية التعامل مع هذا الاختبار الدولي بجدية عالية لما يعكسه من مستوى تحصيل الطلاب في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم، مشددا على ضرورة توفير بيئة ملائمة للطلبة من خلال تجهيز المختبرات بأحدث المعدات لضمان سير الاختبار بسلاسة.
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