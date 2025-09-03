تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية

وقالت مديرة المديرية نسرين البكار، إن البرنامج يهدف للتدريب على الإرشاد المهني وبناء قدرات التعليم المهني، لافتة الى أنه من المتوقع أن يُسهم البرنامج التدريبي في إتاحة فرص عمل والحد من البطالة في الأردن من خلال مشاركة الخبرات الكورية في مجال التعليم المهني.
وأوضحت أن المعلمة ناديا الشياب من مدرسة الصريح الثانوية للبنات مثلت المديرية في البرنامج، مبينة أن مدة البرنامج أسبوعين وسيختتم في مجمع يونغنام التكنولوجي التابع لجامعة كوريا التقنية.
