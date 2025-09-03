الأربعاء 2025-09-03 02:05 م
 

تربية بني عبيد تشارك ببرنامج تدريب دولي بكوريا الجنوبية

الأربعاء، 03-09-2025 01:36 م

الوكيل الإخباري-    مديرية تربية لواء بني عبيد في فعاليات البرنامج التدريبي العالمي بجامعة كوريا التقنية (بوليتكنك)، لغايات تطبيق نموذج التدريب المهني الكوري في مدارس المديرية.

وقالت مديرة المديرية نسرين البكار، إن البرنامج يهدف للتدريب على الإرشاد المهني وبناء قدرات التعليم المهني، لافتة الى أنه من المتوقع أن يُسهم البرنامج التدريبي في إتاحة فرص عمل والحد من البطالة في الأردن من خلال مشاركة الخبرات الكورية في مجال التعليم المهني.


وأوضحت أن المعلمة ناديا الشياب من مدرسة الصريح الثانوية للبنات مثلت المديرية في البرنامج، مبينة أن مدة البرنامج أسبوعين وسيختتم في مجمع يونغنام التكنولوجي التابع لجامعة كوريا التقنية.

 
 
