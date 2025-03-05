 
الأربعاء 2025-03-05 04:49 م
 

"تربية بني عبيد" تفتتح معرضا للوسائل التعليمية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:32 م

الوكيل الإخباري-   افتتح رئيس قسم النشاطات التربوية بمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتور عاصم العمري، اليوم الأربعاء، معرض الوسائل التعليمية التفاعلية في مدرسة ضاحية الأمير راشد الثانوية المختلطة، بمشاركة واسعة من المدارس الحكومية.

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وأكد العمري أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس، لا سيما أنها تسهم بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم وتقصير مدتها وتطويرها بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية على الفهم والإدراك للطالب، إضافة الى تنمية المهارات التعليمية التي يمتلكها الطالب، مبينا أن خطة التطوير التربوي التي تتبعها الوزارة تتجاوز عملية التلقين، حيث تعتمد على طرق ووسائل جديدة وحديثة لتوصيل المعلومة الصحيحة للطالب.


بدورها، أشارت مديرة مدرسة ضاحية الأمير راشد الثانوية المختلطة ريحانة العمري إلى دور المعلم المحوري في إنجاز العملية التدريسية عبر ترجمة الأفكار الى واقع ملموس على هيئة وسائل تعليمية مختلفة، والتي تسهل وتجذب انتباه الطلبة، وتسهم في تثبيت المعلومة في عقله، مشددة على وجود الطاقات والإمكانات البشرية الهائلة والقادرة على دعم وإسناد الجهود لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 
 
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