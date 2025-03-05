"تربية بني عبيد" تفتتح معرضا للوسائل التعليمية

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس قسم النشاطات التربوية بمديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد الدكتور عاصم العمري، اليوم الأربعاء، معرض الوسائل التعليمية التفاعلية في مدرسة ضاحية الأمير راشد الثانوية المختلطة، بمشاركة واسعة من المدارس الحكومية.

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وأكد العمري أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التدريس، لا سيما أنها تسهم بشكل فاعل في تحسين عملية التعليم وتقصير مدتها وتطويرها بما يتلاءم مع القدرات الاستيعابية على الفهم والإدراك للطالب، إضافة الى تنمية المهارات التعليمية التي يمتلكها الطالب، مبينا أن خطة التطوير التربوي التي تتبعها الوزارة تتجاوز عملية التلقين، حيث تعتمد على طرق ووسائل جديدة وحديثة لتوصيل المعلومة الصحيحة للطالب.