الأربعاء 2025-10-29 06:46 م
 

تسوية 1291 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 29-10-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 1291 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقاً لتوصيات اللِّجة المختصَّة بدراسة هذه التَّسويات وبحسب التَّشريعات النَّاظمة لها.

ويأتي هذا القرار استكمالاً للإجراءات المستمرَّة التي تقوم بها الحكومة لتمكين أصحاب الأنشطة الاقتصاديَّة والمكلَّفين والمستثمرين من تصويب أوضاعهم الضَّريبيَّة في حال كانت لديهم أي مخالفات، في إطار التَّخفيف عليهم وإتاحة المجال لديمومة أعمالهم وأنشطتهم.

 
 
