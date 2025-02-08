تشكيل مجلس شراكة بين تجارة عمان ونقابة التخليص

الوكيل الإخباري- اتفقت غرفة تجارة عمان ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع على تشكيل مجلس شراكة بين الطرفين، بما يسهم في تسريع حل القضايا التي تواجه أعمال القطاعات التجارية والخدمية.



وأكد الطرفان، خلال لقاء عقد في غرفة تجارة عمان، ضرورة التحرك بشكل سريع للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا، وإدامة نشاط تجارة الترانزيت، التي بدأت تعود إلى مسارها السابق.



وشددوا على أهمية تعزيز التشاركية بين الجانبين في العديد من القضايا التي تهم قطاع التخليص، لا سيما المتعلقة بنظام الفوترة الإلكتروني الوطني، وتسريع عمليات انسياب السلع والمواد الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.



وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ضرورة تعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

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وقال إن قطاع التخليص يعد من أهم القطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود للعمل سويًا مع الجانب السوري، من خلال التنسيق المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة.



وأشار إلى أن القطاع الخاص مهتم جدًا بالعمل مع الجانب السوري، لا سيما فيما يتعلق بالترانزيت والتجارة، لافتًا إلى أن الغرفة حريصة على التنسيق مع النقابة فيما يخص القضايا المرتبطة بالتخمين.

وأوضح أن مرافق الغرفة متاحة للهيئات التجارية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين في قطاعي التجارة والخدمات.



وأكد ضرورة عقد اجتماع قريب مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومختلف المؤسسات والجهات المعنية، لمناقشة عمليات استيراد البضائع والسلع خلال شهر رمضان المبارك.



ولفت إلى الجهود التي تبذلها الغرفة بشأن نظام الفوترة، بما يتوافق مع خصوصية القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدًا أن غرفة تجارة عمان ستعمل على التوافق مع دائرة الضريبة فيما يخص قطاع التخليص.



من جهته، قال رئيس النقابة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة إن 99% من أعمال التخليص تخص قطاع التجارة، مما يتطلب تعزيز التعاون والتشاركية والتنسيق المستمر لتحقيق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.



وبيّن أن النقابة حريصة على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة عمان، التي تعد حلقة وصل بين القطاعات الخدمية والتجارية والجهات الرسمية المعنية بالشأن الاقتصادي.



وأشار إلى أن النقابة تعمل حاليًا على العديد من الملفات والمستجدات التي تهم القطاع، لا سيما في العلاقة مع سوريا، والتوقعات بزيادة حجم التجارة والنقل والترانزيت عبر أراضي البلدين.