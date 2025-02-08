تشكيل مجلس شراكة بين تجارة عمان ونقابة التخليص

وأكد الطرفان، خلال لقاء عقد في غرفة تجارة عمان، ضرورة التحرك بشكل سريع للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة في سوريا، وإدامة نشاط تجارة الترانزيت، التي بدأت تعود إلى مسارها السابق.
وشددوا على أهمية تعزيز التشاركية بين الجانبين في العديد من القضايا التي تهم قطاع التخليص، لا سيما المتعلقة بنظام الفوترة الإلكتروني الوطني، وتسريع عمليات انسياب السلع والمواد الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ضرورة تعزيز العلاقة والتعاون بين الطرفين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وقال إن قطاع التخليص يعد من أهم القطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود للعمل سويًا مع الجانب السوري، من خلال التنسيق المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص مهتم جدًا بالعمل مع الجانب السوري، لا سيما فيما يتعلق بالترانزيت والتجارة، لافتًا إلى أن الغرفة حريصة على التنسيق مع النقابة فيما يخص القضايا المرتبطة بالتخمين.
وأوضح أن مرافق الغرفة متاحة للهيئات التجارية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات العاملين في قطاعي التجارة والخدمات.
وأكد ضرورة عقد اجتماع قريب مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومختلف المؤسسات والجهات المعنية، لمناقشة عمليات استيراد البضائع والسلع خلال شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها الغرفة بشأن نظام الفوترة، بما يتوافق مع خصوصية القطاعات التجارية والخدمية، مؤكدًا أن غرفة تجارة عمان ستعمل على التوافق مع دائرة الضريبة فيما يخص قطاع التخليص.
من جهته، قال رئيس النقابة الدكتور ضيف الله أبو عاقولة إن 99% من أعمال التخليص تخص قطاع التجارة، مما يتطلب تعزيز التعاون والتشاركية والتنسيق المستمر لتحقيق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني.
وبيّن أن النقابة حريصة على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة عمان، التي تعد حلقة وصل بين القطاعات الخدمية والتجارية والجهات الرسمية المعنية بالشأن الاقتصادي.
وأشار إلى أن النقابة تعمل حاليًا على العديد من الملفات والمستجدات التي تهم القطاع، لا سيما في العلاقة مع سوريا، والتوقعات بزيادة حجم التجارة والنقل والترانزيت عبر أراضي البلدين.
وأوضح ضرورة التركيز على التجارة مع سوريا من خلال تبادل زيارات الوفود وتفعيل الاتفاقيات الموقعة، بما يسهم في تسهيل انسياب البضائع وتخفيض الرسوم المفروضة على الشاحنات، مما ينعكس إيجابيًا على خفض التكاليف على التجار.
وأكد أبو عاقولة أهمية التنسيق بشأن حركة انسياب السلع والبضائع خلال شهر رمضان المبارك، وضرورة إعطاء السلع الغذائية أولوية في عمليات التخليص عبر المراكز الجمركية، متوقعًا أن تشهد الأسواق المحلية والدول المجاورة نشاطًا تجاريًا ملحوظًا خلال هذه الفترة.
وخلال اللقاء، أشار أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان إلى أن الغرفة حريصة على تعزيز التواصل مع النقابات والجمعيات التجارية والخدمية.
وشددوا على ضرورة تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص بشأن الملف السوري، لضمان عدم تفويت الفرصة على قطاع اللوجستيات، وجعل المملكة مركزًا ومعبرًا رئيسيًا لتجارة الترانزيت إلى سوريا ولبنان وتركيا وأوروبا.
وأشاروا إلى وجود حجم كبير من التجارة المتجهة إلى سوريا من أسواق شرق آسيا، مما يتطلب إعادة النظر في العديد من التعليمات المتعلقة بانسياب حركة عبور الشاحنات.
وبيّنوا أن غرفة تجارة عمان لا تجامل أي جهة على حساب مصالح القطاعين التجاري والخدمي، مؤكدين استعداد الغرفة لتقديم جميع التسهيلات المتعلقة بعقد الدورات التدريبية، لرفع كفاءة العاملين في قطاع التخليص، ومواكبة التطورات الفنية العالمية.
وحضر اللقاء:
النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب.
أعضاء مجلس الإدارة: خطاب البنا، علاء الدين ديرانية، فلاح الصغير.
مدير عام الغرفة: غالب حجازي.
نائب رئيس النقابة: ياسين دراوشة.
أعضاء مجلس النقابة: وصفي الشواقفة، إياد خريسات، رعد أبو حمور، مأمون المومني.
مدير النقابة: جهاد الحجي.
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