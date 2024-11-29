تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية

كما صنفت كلية طب الأسنان ضمن أفضل 200 كلية طب في العالم وفي المرتبة الأولى محليًا حيث حلت في الفئة 150–200 لتخصص طب الأسنان وعلوم الفم.
وفي مجال التمريض، صُنفت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ضمن أفضل 300 جامعة حيث حلت في الفئة 201-300.
يضاف هذا الإنجاز لمجموعة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال التصنيفات العالمية المرموقة التي تعتمد في بياناتها على مؤسسات مستقلة وجهات محايدة.
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