تصنيف شنغهاي العالمي يضع العلوم والتكنولوجيا في صدارة الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية

12:45 ص

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الوكيل الإخباري- انفردت كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بين الجامعات الأردنية في تصنيفها ضمن أفضل 500 كلية طب في العالم بحسب تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية وجاءت في الفئة 401- 500ضمن تخصص الطب السريري وهو إنجاز تاريخي غير مسبوق للجامعات الأردنية. اضافة اعلان





كما صنفت كلية طب الأسنان ضمن أفضل 200 كلية طب في العالم وفي المرتبة الأولى محليًا حيث حلت في الفئة 150–200 لتخصص طب الأسنان وعلوم الفم.



وفي مجال التمريض، صُنفت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ضمن أفضل 300 جامعة حيث حلت في الفئة 201-300.



يضاف هذا الإنجاز لمجموعة الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال التصنيفات العالمية المرموقة التي تعتمد في بياناتها على مؤسسات مستقلة وجهات محايدة.