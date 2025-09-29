الإثنين 2025-09-29 12:46 م
 

تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

الإثنين، 29-09-2025 12:31 م

الوكيل الإخباري-   وقعت وزارة الاتصال الحكومي ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الإثنين، اتفاقية تعاون لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية في مجال الإعلام والاتصال.

ووقع عن الوزارة الأمين العام زيد النوايسة، وعن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مديره حسن المومني.


وتهدف الاتفاقية إلى اجراء دراسات وأبحاث علمية للتعرف على واقع العملية الإعلامية والاتصالية وجهود ودور مؤسسات الإعلام الأردنية والعلاقة مع الجمهور.

 
 
