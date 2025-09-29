تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

ووقع عن الوزارة الأمين العام زيد النوايسة، وعن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مديره حسن المومني.
وتهدف الاتفاقية إلى اجراء دراسات وأبحاث علمية للتعرف على واقع العملية الإعلامية والاتصالية وجهود ودور مؤسسات الإعلام الأردنية والعلاقة مع الجمهور.
