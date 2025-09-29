تعاون بين الدراسات الاستراتجية والاتصال الحكومي لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الاتصال الحكومي ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الإثنين، اتفاقية تعاون لإجراء استطلاعات ودراسات وأبحاث علمية في مجال الإعلام والاتصال.

ووقع عن الوزارة الأمين العام زيد النوايسة، وعن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مديره حسن المومني.