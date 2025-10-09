تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات، اليوم الخميس، بفعل تراجع أسهم البنوك، بينما ساعدت مكاسب أسهم التعدين والتكنولوجيا في الحد من الخسائر الإجمالية.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 بالمئة عند 573.4 نقطة، لكنه حوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة الماضية.



وارتفع قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم شركات التعدين الرائدة في أوروبا، بنسبة 1.4 بالمئة بفضل المكاسب في أسعار النحاس وخام الحديد.



وتقدمت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.