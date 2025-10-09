تراجع الأسهم الأوروبية بفعل خسائر قطاع البنوك

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 بالمئة عند 573.4 نقطة، لكنه حوم بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، والذي سجله في الجلسة الماضية.
وارتفع قطاع الموارد الأساسية، الذي يضم شركات التعدين الرائدة في أوروبا، بنسبة 1.4 بالمئة بفضل المكاسب في أسعار النحاس وخام الحديد.
وتقدمت أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو
-
استقرار أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
الدولار يتجه لتسجيل أفضل أسبوع في عام مستفيدا من ضعف الين
-
رابطة السياحة الأمريكية تقدّر خسائرها الإجمالية بسبب الإغلاق بنحو مليار دولار أسبوعيا
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي أكثر من 250 نقطة
-
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاقتصاد العالمي رغم صموده
-
200 جنيه في يوم.. الذهب يرتفع إلى ذروة تاريخية في مصر