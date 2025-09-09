الثلاثاء 2025-09-09 10:37 ص
 

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الاثنين 22 أيلول

تعديل على ساعات العمل
جسر الملك حسين
 
الثلاثاء، 09-09-2025 08:40 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن جسر الملك حسين عن تعديل على ساعات العمل للمسافرين المغادرين والقادمين ليوم الاثنين الموافق 22/9/2025 فقط، لتصبح على النحو التالي:اضافة اعلان


المغادرون العرب: من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 12:30 ظهراً.

مغادرو VIP: من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 13:00 ظهراً.

السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 11:30 ظهراً.

وتعود الحركة كالمعتاد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 23/9/2025، من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 15:00 عصراً.
 
 
