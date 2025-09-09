تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين الاثنين 22 أيلول

08:40 ص

الوكيل الإخباري- أعلن جسر الملك حسين عن تعديل على ساعات العمل للمسافرين المغادرين والقادمين ليوم الاثنين الموافق 22/9/2025 فقط، لتصبح على النحو التالي:





المغادرون العرب: من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 12:30 ظهراً.



مغادرو VIP: من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 13:00 ظهراً.



السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 11:30 ظهراً.



وتعود الحركة كالمعتاد اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 23/9/2025، من الساعة 8:00 صباحاً ولغاية 15:00 عصراً.



