تعليمات جديدة لابتعاث موظفي القطاع العام تضمن العدالة

وتهدف التعليمات لتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النادرة والبرامج المهنية الاحترافية والمتخصصة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها ويسهم في رفع كفاءة القطاع العام عبر الاستثمار في موارده البشرية وتأهيل القيادات وتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات علمية ومهنية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.
وتنص التعليمات على اعتماد إجراءات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص من خلال حوكمة عملية الابتعاث وإقرار سياساتها من قبل لجنة ممثلة لجميع الجهات المعنية.
كما تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعميم المنح على الفئات المستهدفة وضمان وصولها إلى جميع المؤسسات التابعة لها في مختلف المحافظات ضمن المواعيد المحددة، إلى جانب التخطيط الاستباقي لبرامج الابتعاث وفقا للاحتياجات الفعلية.
وتشمل التعليمات كذلك متابعة شؤون المبتعثين ووضع ضوابط وآليات للتعامل خلال فترة دراستهم وضمان نقل المعرفة المكتسبة بما يحقق الأثر المنشود وتحديد مدد الابتعاث وربطها بفترات خدمة لاحقة تتناسب مع طبيعة البرامج.
-
أخبار متعلقة
-
"المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة
-
محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8
-
العيسوي: التحديث الشامل خيار وطني يعزز ثقة الأردنيين بمستقبلهم
-
مدير الأمن العام يزور قيادة الأمن الدبلوماسي، ويشيد بجهودها النوعية
-
رئيس هيئة الأركان يستقبل وفداً عسكرياً فرنسياً
-
توقيع اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والهولندية
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
مؤسسة ولي العهد تحتفي بالفوج الرابع من برنامج "خطى الحسين"