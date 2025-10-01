تعليمات جديدة لابتعاث موظفي القطاع العام تضمن العدالة

01:29 م

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025. اضافة اعلان





وتهدف التعليمات لتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النادرة والبرامج المهنية الاحترافية والمتخصصة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها ويسهم في رفع كفاءة القطاع العام عبر الاستثمار في موارده البشرية وتأهيل القيادات وتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات علمية ومهنية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.



وتنص التعليمات على اعتماد إجراءات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص من خلال حوكمة عملية الابتعاث وإقرار سياساتها من قبل لجنة ممثلة لجميع الجهات المعنية.



كما تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعميم المنح على الفئات المستهدفة وضمان وصولها إلى جميع المؤسسات التابعة لها في مختلف المحافظات ضمن المواعيد المحددة، إلى جانب التخطيط الاستباقي لبرامج الابتعاث وفقا للاحتياجات الفعلية.



وتشمل التعليمات كذلك متابعة شؤون المبتعثين ووضع ضوابط وآليات للتعامل خلال فترة دراستهم وضمان نقل المعرفة المكتسبة بما يحقق الأثر المنشود وتحديد مدد الابتعاث وربطها بفترات خدمة لاحقة تتناسب مع طبيعة البرامج.