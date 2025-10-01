الأربعاء 2025-10-01 03:14 م
 

تعليمات جديدة لابتعاث موظفي القطاع العام تضمن العدالة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الأربعاء، 01-10-2025 01:29 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على تعليمات ابتعاث الموظفين في القطاع العام لسنة 2025.اضافة اعلان


وتهدف التعليمات لتوجيه فرص الابتعاث نحو التخصصات النادرة والبرامج المهنية الاحترافية والمتخصصة، بما يتوافق مع أولويات الحكومة وخططها ويسهم في رفع كفاءة القطاع العام عبر الاستثمار في موارده البشرية وتأهيل القيادات وتمكين الموظفين من الحصول على مؤهلات علمية ومهنية تعزز جاهزيتهم للمستقبل.

وتنص التعليمات على اعتماد إجراءات واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص من خلال حوكمة عملية الابتعاث وإقرار سياساتها من قبل لجنة ممثلة لجميع الجهات المعنية.

كما تلزم الوزارات والمؤسسات الحكومية بتعميم المنح على الفئات المستهدفة وضمان وصولها إلى جميع المؤسسات التابعة لها في مختلف المحافظات ضمن المواعيد المحددة، إلى جانب التخطيط الاستباقي لبرامج الابتعاث وفقا للاحتياجات الفعلية.

وتشمل التعليمات كذلك متابعة شؤون المبتعثين ووضع ضوابط وآليات للتعامل خلال فترة دراستهم وضمان نقل المعرفة المكتسبة بما يحقق الأثر المنشود وتحديد مدد الابتعاث وربطها بفترات خدمة لاحقة تتناسب مع طبيعة البرامج.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

فيديو الوكيل إدارة السير ترد على شكوى مواطن بشأن مخالفة مرورية متكررة

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تسيّر رحلة عمرة للديار المقدسة

78

طب وصحة تلوث الهواء يزيد من حدة أعراض انقطاع النفس أثناء النوم

g

أخبار الشركات حان وقت التغيير.. سامسونج تدعوكم لتختاروا الأفضل مع حملة #تستاهل_أكثر

خك

تكنولوجيا أدوات لإدارة هاتفك مباشرة عبر شاشة الكمبيوتر

غت

تكنولوجيا مايكروسوفت تطلق ميزة "Copilot Portraits"

صق

أخبار الشركات زين الأردن.. ثلاثة عقود من ريادة سوق الاتصالات الوطني

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية محافظ مدينة نابلس يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/ 8



 
 





الأكثر مشاهدة