تعميم الى جميع الاطباء العاملين بالقطاع الخاص في الاردن

وجاء في التعميم انه بناء على كتاب نقيب الاطباء 10/36/2710 في تاريخ 24/7/2024 ترجو النقابة من الاطباء العاملين بالقطاع الخاص استخدام التطبيقات المعمول في المطالبات المالية كنظام حكيم او غيره من التطبيقات .
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