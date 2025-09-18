تعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية

الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 18-9-2025 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور مالك أحمد رفاعي الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.

