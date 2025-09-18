تعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية

كما قرر المجلس أيضاً التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور حسن محمد موسى الشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.
