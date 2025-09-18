الخميس 2025-09-18 11:58 ص
 

تعيين الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك والشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي
 
الخميس، 18-09-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 18-9-2025 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د عزمي محافظة التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور مالك أحمد رفاعي الشرايري رئيساً لجامعة اليرموك لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.

اضافة اعلان


كما قرر المجلس أيضاً التنسيب بتعيين الأستاذ الدكتور حسن محمد موسى الشلبي رئيساً لجامعة الطفيلة التقنية لمدة أربع سنوات، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على هذا القرار.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

4

طب وصحة 3 أشياء شائعة في المنزل قد تضر بصحتك دون أن تدري.. احذر منها!

وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني

أخبار محلية الحكومة تدرس نظامًا جديدًا للناطقين الإعلاميين

1

منوعات مشهد مؤثر في تركيا.. رافعة تنقل جثمان أحد أضخم الرجال في العالم (فيديو)

نقود

أخبار محلية جمعية البنوك : نتوقع مزيدًا من الانخفاضات على أسعار الفائدة

الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

فلسطين الاحتلال يدعي استهداف مخزن أسلحة لحماس

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

أخبار الشركات سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تعلن عن استئناف عملها رسمياً في سوريا بعد 14 عاماً

غزة

فلسطين إسرائيل تدفع المدنيين إلى مناطق تحت القصف المكثف

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي الراعي الماسي لحفل الخير 2025 لمؤسسة الحسين للسرطان



 
 





الأكثر مشاهدة