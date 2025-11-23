الإثنين 2025-11-24 03:20 ص
 

تفاصيل جديدة حول مطار عمان المدني

تعبيرية
تعبيرية
 
الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لمطار عمان المدني، المهندس محمد العمايرة إن التشغيل الفعلي المتوقع للمطار نهاية الشهر الحالي.

وأضاف العمايرة  ، أن تشغيل المطار يأتي بعد استكمال إجراءات عملية الترخيص من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني للمباشرة بالتواصل مع شركات الطيران منخفضة التكاليف لترتيب العمليات التشغيلية وفق برامج واتفاقيات ستحدد لاحقا.

وأشار إلى أن مطار عمان المدني سيستقبل 12 حركة جوية يومية مغادرة وقادمة كمرحلة أولى، وبقدرة استيعابية تصل لمليون مسافر سنويا.   

 
 
