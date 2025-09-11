الخميس 2025-09-11 09:55 ص
 

تقرير: الوجبة الصحية تقلّل شراء الوجبات المصنعة وترفع الحضور المدرسي في الأردن

الوكيل الإخباري-   أظهرت دراسة بحثية جديدة للبنك الدولي مع برنامج الأغذية العالمي، أن استبدال ألواح التمر في مدارس الأردن بوجبة محلية مكافئة السعرات وأعلى بروتينا وأقل سكرا ودسما، غيّر سلوك الأطفال الغذائي والنشاطي ورفع حضورهم المدرسي، من دون المساس بمتعتهم بالطعام.

التقرير، الذي صدر بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم بعنوان "تفاحة في اليوم: أثر الوجبات المدرسية الأكثر صحّة على الأطفال في الأردن"، يستند إلى تجربة عشوائية مضبوطة نُفذت ضمن برنامج التغذية المدرسية الوطني في الأردن خلال عام 2022–2023.


وجرى خلال التجربة الانتقال من نموذج "لوحَي تمر مدعّمين" إلى وجبة صحية طازجة تضم فطيرة جبن وثمار تفاح أو موز وخيار، تُحضَّر يوميا في مطابخ مجتمعية تقودها سيدات محليات (قرابة 330–338 سعرة حرارية للوجبتين معا)، مع مكوّنات غذائية توضح انخفاض السكريات والدهون وارتفاع البروتين في الوجبة الصحية مقارنة بألواح التمر.


وشملت التجربة قرابة 3 آلاف تلميذ من الصف الثالث في 473 مدرسة حكومية موزعة على ست مديريات، حيث خُصِّصت 331 مدرسة لتقديم الوجبة الصحية فيما واصلت 142 مدرسة تقديم ألواح التمر؛ وفي نهاية الدراسة أُنجزت مسوح لـ 2,778 طفلا في 421 مدرسة.

 
 
