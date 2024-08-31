تكريم أوائل الثانوية العامة من أبناء المخيمات

وثمن خرفان المكرمة الملكية السامية بتخصيص 350 مقعدا لأبناء المخيمات الذين تجاوزوا الثانوية العامة بنجاح، مؤكدا أهمية المكرمة في توفير تخصصات مناسبة لهم، حيث انطلق هذا التكريم من التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد أن الشباب ثروة الوطن ولابد من تقديم الدعم لهم وتشجيعهم على بنائه.
وناقش خرفان بحضور رؤساء لجان خدمات المخيمات ومدير المخيمات أسامة علقم، عدة قضايا تخص المخيمات، وأبرز التحديات التي تواجهها.
وتحدث خرفان عن الانتخابات النيابية المقبلة، مشيرا إلى الدور الهام للجان المخيمات في هذه العملية الديمقراطية، وضرورة تنظيم الأوضاع في المخيمات حتى يتمكن المواطنون من الاقتراع بيسر وسهولة، داعيا إياهم لممارسة حقهم الدستوري والتوجه لصناديق الاقتراع.
--(بترا)
-
أخبار متعلقة
-
تخريج المشاركين بمخيم جائزة الحسن للشباب للمستوى البرونزي
-
الديوان الملكي يطمئن على صحة الطفلة لميس
-
وزيرة النقل تزور شركة الجسر العربي في العقبة
-
الحنيطي يتفقد التحضيرات النهائية لمعرض سوفكس 2024 قبيل افتتاحه
-
الحكومة تخفض أسعار البنزين 90 و95 والديزل لشهر أيلول
-
بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الخارجية
-
وزير الصحة: الأردن حقق تطورات ملحوظة في الجراحة
-
بدء صيانة "الصحراوي" من المريغة لغاية راس النقب