تكية أم علي توزع 234,500 وجبة طعام في غزة والضفة الغربية منذ رمضان

الوكيل الإخباري- وزعت تكية أم علي، منذ شهر رمضان، قرابة 230,500 وجبة طعام في قطاع غزة و4,000 وجبة في الضفة الغربية المحتلة.





وأكدت مديرة برنامج إدارة الشراكات المحلية في تكية أم علي، ياسمين نزال أن التكية مستمرة بتوزيع الوجبات بشكل يومي منذ شهر رمضان الماضي حتى الآن، بالتعاون مع الشركاء المحليين في قطاع غزة، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لتوزيع الوجبات.



وبينت نزال أن التكية تنفذ من ألفين إلى 3 آلاف وجبة يوميا في قطاع غزة.



وقالت إن التكية أرسلت 15 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.



وأضافت نزال أن التكية شاركت أيضا في إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، وتتضمن اللحوم المطبوخة واللحوم المعلبة ولحوم الأضاحي والطرود الغذائية.



وذكرت أن التكية أرسلت شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة، وهي وجبة جاهزة للأكل، في 14 آب الماضي، مؤكدة أن التكية تستعد لإرسال المزيد من لحوم الأضاحي في الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أن التكية تستعد لحملة الشتاء، إذ سيتم إرسال معاطف إلى غزة، كما أنها تدرس احتياجات القطاع الأكثر أهمية لإرسالها عند فتح المعابر.