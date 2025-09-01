الإثنين 2025-09-01 12:53 م
 

تكية أم علي توزع 234,500 وجبة طعام في غزة والضفة الغربية منذ رمضان

تكية أم علي
تكية أم علي
 
الإثنين، 01-09-2025 10:56 ص
الوكيل الإخباري-   وزعت تكية أم علي، منذ شهر  رمضان، قرابة 230,500 وجبة طعام في قطاع غزة و4,000 وجبة في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأكدت مديرة برنامج إدارة الشراكات المحلية في تكية أم علي، ياسمين نزال أن التكية مستمرة بتوزيع الوجبات بشكل يومي منذ شهر  رمضان الماضي حتى الآن، بالتعاون مع الشركاء المحليين في قطاع غزة، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية لتوزيع الوجبات.

وبينت نزال أن التكية تنفذ من ألفين إلى 3 آلاف وجبة يوميا في قطاع غزة.

وقالت إن التكية أرسلت 15 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضافت نزال أن التكية شاركت أيضا في إرسال المساعدات عبر الإنزالات الجوية، وتتضمن اللحوم المطبوخة واللحوم المعلبة ولحوم الأضاحي والطرود الغذائية.

وذكرت أن التكية أرسلت شحنات لحوم الأضاحي إلى قطاع غزة، وهي وجبة جاهزة للأكل، في 14 آب الماضي، مؤكدة أن التكية تستعد لإرسال المزيد من لحوم الأضاحي في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن التكية تستعد لحملة الشتاء، إذ سيتم إرسال معاطف إلى غزة، كما أنها تدرس احتياجات القطاع الأكثر أهمية لإرسالها عند فتح المعابر.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

كفرنجة

أخبار محلية حملة شاملة لإغلاق المحال المخالفة وإزالة الاعتداءات في كفرنجة

3233232

تكنولوجيا إنستغرام يطلق أدوات جديدة لإدارة البريد الوارد

غرفة تجارة الزرقاء

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 39.5 مليون دينار في شهر آب

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبدأ زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا

3461320

تكنولوجيا طرق استرجاع الصور المحذوفة من Google Photos

انخفاض النفط عالميا

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

شعار أكيد

أخبار محلية أكيد: 91 إشاعة خلال شهر آب

الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر

أسواق ومال الذهب عالميا يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر



 
 





الأكثر مشاهدة