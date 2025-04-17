تلفريك عجلون يعود للعمل بعد انتهاء المرحلة الأولى من الصيانة

11:09 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن استئناف تشغيل تلفريك عجلون اعتبارًا من صباح اليوم، وذلك عقب الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة الدورية المجدولة، والتي أُجريت تحت إشراف مباشر من الشركة الصانعة "دوبلماير" – إحدى أبرز الشركات العالمية في تصنيع وتشغيل أنظمة التلفريك. اضافة اعلان





وأكد المدير العام للمناطق التنموية، محمد الواكد، أن أعمال الصيانة جاءت ضمن الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الإدارة بشكل دوري، حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان لزوار ومستخدمي هذا المشروع السياحي الحيوي، والذي يُعد من أبرز المعالم السياحية في شمال المملكة، والأول من نوعه في الأردن.



وأضاف الواكد أن الصيانة المجدولة ستُستكمل في موعدها المحدد خلال الفترة من 21 إلى 23 نيسان 2025، وهي المرحلة الأخيرة من برنامج الصيانة لهذا الموسم. وأشار إلى أن الإدارة اختارت تنفيذ الصيانة على مراحل لضمان استمرار استقبال الزوار خلال معظم أيام الموسم السياحي.



ويعود تلفريك عجلون، الذي يربط بين منطقة الصوان ومجموعة من المعالم الطبيعية الخلابة في هضاب عجلون، ليستقبل الزوار مجددًا ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بالمشاهد البانورامية الفريدة للغابات والمروج، خاصة في هذه الأجواء الربيعية المثالية.



كما دعت الإدارة الزوار للمشاركة في الاحتفال بيوم العَلم، والذي تم تأجيل فعالياته جراء الإغلاق المؤقت، حيث ستُنظم أنشطة احتفالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية في محيط التلفريك، احتفاءً بالرمز الوطني الذي يجمع الأردنيين.