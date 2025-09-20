"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية ونظيرتها المصرية، ورشة عمل مشتركة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من ممثلي القطاع السياحي المصري والأردني من فنادق، ووكلاء سياحة، ومنظمي رحلات سياحية، وشركات طيران.

اضافة اعلان