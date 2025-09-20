السبت 2025-09-20 10:32 م
 

"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة
"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة
 
السبت، 20-09-2025 08:42 م

الوكيل الإخباري-   نظمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية ونظيرتها المصرية، ورشة عمل مشتركة في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة نخبة من ممثلي القطاع السياحي المصري والأردني من فنادق، ووكلاء سياحة، ومنظمي رحلات سياحية، وشركات طيران.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، اليوم السبت، ترأس الوفد الأردني مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، بمشاركة مفوض إدارة المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس يزن محادين، وممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والملكية الأردنية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

محطة توليد كهرباء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا - أسماء

وزارة الشباب

أخبار محلية وزير الشباب يهنئ سيدات الفحيص باللقب العربي

العاصمة عمان

أخبار محلية مؤتمر أردني عراقي يدعو للتعاون الإقليمي بمجال التحول الرقمي والأمن السيبراني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد فنزويلا بتبعات في حال رفضت استعادة مهاجرين

شعار نقابة المهندسين الأردنيين

أخبار محلية "المهندسين" تعقد ورشة عمل كودات الأبنية

"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

أخبار محلية "تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

مجلس نقابة الصحفيين يناقش مسودة تعليمات قبول العضوية

أخبار محلية نقيب الصحفيين يبحث ووفدا صحفيا عربيا تحولات المشهد الإعلامي العربي

‎جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة

مناسبات ‎جاهة آل الرواجفة وآل الختاتنة - صور



 
 





الأكثر مشاهدة