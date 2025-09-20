"تنشيط السياحة الأردنية" ونظيرتها المصرية تنظمان في القاهرة ورشة عمل مشتركة

وبحسب بيان للهيئة، اليوم السبت، ترأس الوفد الأردني مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، بمشاركة مفوض إدارة المحمية والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس يزن محادين، وممثلين عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والملكية الأردنية.
