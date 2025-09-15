“تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

وقالت الهيئة إن ذلك يعود لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي إمكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.
وأكدت الهيئة على أهمية دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات الـبنوك التجارية E-banking وعبر منصة إي-فواتيركم .
