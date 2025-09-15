“تنظيم الاتصالات” تحذر من التعامل مع روابط ورسائل احتيالية

الوكيل الإخباري- أهابت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالمواطنين ضرورة عدم التفاعل مع أية رسائل نصيّة قصيرة SMS أو إلكترونيّة تحتوي على روابط إلكترونيّة ترتبط بصفحات إلكترونية تتضمن الطلب من جهات حكوميّة أو بنكية أو شركات اتصالات أو شركات توصيل بريد للمواطنين أن يقوموا بتسديد رسوم أو مخالفات أو أي مدفوعات أخرى.

وقالت الهيئة إن ذلك يعود لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي إمكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.



وأكدت الهيئة على أهمية دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات الـبنوك التجارية E-banking وعبر منصة إي-فواتيركم .