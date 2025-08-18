الإثنين 2025-08-18 10:56 ص
 

تنويه من رئاسة الوزراء بخصوص الإعلان عن برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة

رئاسة الوزراء
رئاسة الوزراء
 
الإثنين، 18-08-2025 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن مصطفى الحياري، مؤتمرا صحفيا في رئاسة الوزراء، وذلك قرابة الساعة 11:00 صباحا اليوم الاثنين، للإعلان عن برنامج خدمة_العلم بصيغته الجديدة.

اضافة اعلان


وعلى الصحفيين الراغبين بحضور المؤتمر الصحفي الحضور قبل نصف ساعة من موعد انعقاده، وإبراز وثيقة تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هنةو

المرأة والجمال قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

نهتنهه

طب وصحة بعد ضغط الامتحانات.. 7 عادات بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على استعادة النشاط

تع

المرأة والجمال 5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

ةةىة

المرأة والجمال طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

شاب يعرض علب مساعدات إنسانية

فلسطين العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة

تات

منوعات 4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

إدارة السير

أخبار محلية ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة