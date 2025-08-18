تنويه من رئاسة الوزراء بخصوص الإعلان عن برنامج خدمة العلم بصيغته الجديدة

الوكيل الإخباري- يعقد وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني والناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي العميد الركن مصطفى الحياري، مؤتمرا صحفيا في رئاسة الوزراء، وذلك قرابة الساعة 11:00 صباحا اليوم الاثنين، للإعلان عن برنامج خدمة_العلم بصيغته الجديدة.

