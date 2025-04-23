الأربعاء 2025-04-23 05:20 م
 

تنويه هام من السفارة الأمريكية في الأردن

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
 
الأربعاء، 23-04-2025 03:50 م
الوكيل الإخباري-   دعت السفارة الأمريكية في الأردن، المواطنين الأردنيين إلى التواصل مع أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وحثهم على العودة إلى بلادهم، معتبرة أن "الوقت مناسب الآن" لاتخاذ هذه الخطوة.اضافة اعلان


وقالت السفارة عبر منشور رسمي على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في حال كان لديكم أصدقاء أو أفراد من عائلتكم متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، فالوقت مناسب الآن لتطلبوا منهم العودة إلى بلادهم".
 
gnews

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