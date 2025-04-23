تنويه هام من السفارة الأمريكية في الأردن

وقالت السفارة عبر منشور رسمي على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في حال كان لديكم أصدقاء أو أفراد من عائلتكم متواجدين في الولايات المتحدة بشكل غير شرعي، فالوقت مناسب الآن لتطلبوا منهم العودة إلى بلادهم".
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