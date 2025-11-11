الثلاثاء 2025-11-11 12:01 م
 

مفاجأة في حكم إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمصر - فيديو

دار القضاء العالي في مصر
 
الثلاثاء، 11-11-2025 11:31 ص

الوكيل الإخباري-   كشف الخبير القانوني المصري الدكتور عبد الله محمد عن سبب قانوني يمنع محكمة جنايات المنيا من تنفيذ حكم الإعدام بحق امرأة أدينت بقتل زوجها وأطفاله الستة في دلجا، رغم الجريمة المأساوية التي هزت الرأي العام.

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يمنع تنفيذ حكم الإعدام على المرأة المرضعة حتى يبلغ طفلها عامين، لضمان رعايته الصحية والنفسية، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتأجل مؤقتًا ثم يُستأنف بعد انتهاء فترة الرضاعة. كما يحق للمتهمة الاستئناف على الحكم خلال 40 يومًا من صدوره.


وكانت محكمة جنايات المنيا قضت حضورياً وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا للمتهمة، بعد استصدار رأي مفتي الجمهورية واستطلاع الرأي الشرعي.


وتعود مأساة قرية دلجا إلى يوليو الماضي، حيث توفي ستة أطفال ووالدهم خلال أسبوعين إثر تسممهم بمادة سامة دسّتها زوجة الأب بدافع الانتقام خوفًا من عودة زوجها إلى زوجته الأولى.

 

 

 

ارم نيوز  

 
 
