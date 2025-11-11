مفاجأة في حكم إعدام قاتلة زوجها وأطفاله الستة بمصر - فيديو

وأوضح أن قانون الإجراءات الجنائية المصري يمنع تنفيذ حكم الإعدام على المرأة المرضعة حتى يبلغ طفلها عامين، لضمان رعايته الصحية والنفسية، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيتأجل مؤقتًا ثم يُستأنف بعد انتهاء فترة الرضاعة. كما يحق للمتهمة الاستئناف على الحكم خلال 40 يومًا من صدوره.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت حضورياً وبإجماع الآراء بالإعدام شنقًا للمتهمة، بعد استصدار رأي مفتي الجمهورية واستطلاع الرأي الشرعي.
وتعود مأساة قرية دلجا إلى يوليو الماضي، حيث توفي ستة أطفال ووالدهم خلال أسبوعين إثر تسممهم بمادة سامة دسّتها زوجة الأب بدافع الانتقام خوفًا من عودة زوجها إلى زوجته الأولى.
