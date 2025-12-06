السبت 2025-12-06 08:17 م

توضيح حكومي هام حول الملعب الجديد في مدينة "عمره"

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 06-12-2025 06:32 م
الوكيل الإخباري-   كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، السبت، أن ملعب كرة القدم الجديد في مشروع مدينة عمرة يحمل اسم "ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي"، سيجهّز بأحدث أنواع التكنولوجيا.اضافة اعلان


وقال شحادة خلال اجتماع الفريق الحكومي الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، إنّ عطاءات الاستاد ستكون خلال النصف الأول من العام المقبل أو قبله.

وكانت الحكومة قد أعلنت، السبت 29 تشرين الثاني 2025، عن ملعب كرة قدم جديد باسم "ستاد الحسين بن عبدالله الثاني الدولي"، وذلك ضمن مشروع مدينة عمرة الذي أطلقه رئيس الوزراء جعفر حسان.

ووفقًا للمشروع، سيتم طرح عطاء الأعمال التمهيدية للستاد الدولي خلال الأسابيع المقبلة، والذي يتسع لـ 50 ألف متفرج.
 
 


