الأحد 2025-09-21 10:54 ص
 

توضيح حول استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات استخدام الهاتف

كاميرات رقابة
كاميرات رقابة
 
الأحد، 21-09-2025 08:46 ص

الوكيل الإخباري-   جددت إدارة السير  تحذيراتها من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مؤكدة أن الرقابة الآلية على مخالفة استخدام الهاتف أصبحت تضبط مختلف وضعيات استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة.

وأعلنت إدارة السير، عن تفعيل رقابتها الآلية بالذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات استخدام الهاتف النقال، خلال قيادة المركبات، في نيسان 2025.


وبينت الإدارة التابعة لمديرية الأمن العام؛ في مقطع فيديو إعلاني وتحذيري آنذاك، أن مخالفة الهاتف النقال أصبحت تضبط من خلال الذكاء الاصطناعي بمختلف وضعيات استخدامه، من خلال كاميرات السيطرة التابعة للإدارة.


وأضافت الإدارة أن استخدام الهاتف النقال خلال القيادة يشتت الذهن ويزيد من وقت ردة الفعل ويضاعف من الانحرافات على الطريق، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث.

 
 
