توضيح حول تركيب عدادات الكهرباء الذكية

وقال السعايدة ، الأربعاء، إنه تم تركيب نحو 2 مليون عداد ذكي من أصل 2.5 مليون عداد كهرباء في المملكة، متوقعًا استكمال استبدال العدادات بنهاية عام 2025، لتصبح جميع العدادات المستخدمة عدادات ذكية.
وأضاف أنه تم شمول جميع المشتركين في كافة مناطق المملكة بخطة استبدال عدادات الكهرباء لتصبح عدادات ذكية، مشيرًا إلى أن بعض المناطق أو القطاعات تم استبدال العدادات فيها بالكامل، مثل عجلون، مأدبا، الطفيلة، والسلط.
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