الأربعاء 2025-04-09 03:12 م
 

توضيح حول تركيب عدادات الكهرباء الذكية

صورة توضيحية لشخص يعمل على تركيب عداد كهرباء
صورة توضيحية لشخص يعمل على تركيب عداد كهرباء
 
الأربعاء، 09-04-2025 02:03 م

الوكيل الإخباري-   وصلت نسبة التقدم في تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة إلى حوالي 80% من إجمالي العدادات التي تخدم المشتركين في مختلف القطاعات، وفقًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة.

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وقال السعايدة ، الأربعاء، إنه تم تركيب نحو 2 مليون عداد ذكي من أصل 2.5 مليون عداد كهرباء في المملكة، متوقعًا استكمال استبدال العدادات بنهاية عام 2025، لتصبح جميع العدادات المستخدمة عدادات ذكية.


وأضاف أنه تم شمول جميع المشتركين في كافة مناطق المملكة بخطة استبدال عدادات الكهرباء لتصبح عدادات ذكية، مشيرًا إلى أن بعض المناطق أو القطاعات تم استبدال العدادات فيها بالكامل، مثل عجلون، مأدبا، الطفيلة، والسلط.

 
gnews

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