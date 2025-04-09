توضيح حول تركيب عدادات الكهرباء الذكية

الوكيل الإخباري- وصلت نسبة التقدم في تركيب عدادات الكهرباء الذكية في المملكة إلى حوالي 80% من إجمالي العدادات التي تخدم المشتركين في مختلف القطاعات، وفقًا لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة.

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وقال السعايدة ، الأربعاء، إنه تم تركيب نحو 2 مليون عداد ذكي من أصل 2.5 مليون عداد كهرباء في المملكة، متوقعًا استكمال استبدال العدادات بنهاية عام 2025، لتصبح جميع العدادات المستخدمة عدادات ذكية.