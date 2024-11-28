توضيح حول عطلة المدارس الحكومية والخاصة

الوكيل الإخباري- جددت وزارة التربية والتعليم التذكير حول موعد العطلة الشتوية للعام الدراسي 2024-2025، التي ينتظرها الطلبة في مختلف مدارس المملكة ، وتالياً التفاصيل .

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