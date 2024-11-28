توضيح حول عطلة المدارس الحكومية والخاصة

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا اعتبارًا من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتستمر حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2025.
وبعد انتهاء الامتحانات، تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/ يناير 2025، وتمتد حتى 16 يناير 2025.
أما في المدارس الخاصة، فتبدأ امتحانات الفصل الأول في 21 كانون الأول 2024، وتستمر حتى 7 يناير 2025. ومن ثم، تبدأ عطلة الشتاء في الثامن من يناير 2025، وتستمر حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2025.
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