 
الخميس 2024-11-28 03:13 م
 

توضيح حول عطلة المدارس الحكومية والخاصة

طلبة مدارس حكومية
مدارس
الخميس، 28-11-2024 01:27 م

الوكيل الإخباري- جددت وزارة التربية والتعليم التذكير حول موعد العطلة الشتوية للعام الدراسي 2024-2025، التي ينتظرها الطلبة في مختلف مدارس المملكة ، وتالياً التفاصيل .

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تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الحكومية ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس الأونروا اعتبارًا من 18 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتستمر حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2025.

وبعد انتهاء الامتحانات، تبدأ عطلة الشتاء في 6 كانون الثاني/ يناير 2025، وتمتد حتى 16 يناير 2025.
 
أما في المدارس الخاصة، فتبدأ امتحانات الفصل الأول في 21 كانون الأول 2024، وتستمر حتى 7 يناير 2025. ومن ثم، تبدأ عطلة الشتاء في الثامن من يناير 2025، وتستمر حتى 30 كانون الثاني/ يناير 2025.
 

 
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