توقف تقديم خدمات الاستهلاكية المدنية ليومين لغايات الجرد السنوي

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم السبت، إن جرد الأسواق سيبدأ من صباح الاثنين 30 كانون الأول، وسيتم فتحها أمام المواطنين اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني المقبل.
وبين القضاة أن خدمة التوصيل المنزلي ستتوقف خلال نفس الفترة، وسيتم استقبال طلبات المواطنين على تطبيق المتجر الإلكتروني والتوصيل اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الأول من كانون الثاني المقبل.
بترا
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