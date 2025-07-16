توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المياه و"البلقاء التطبيقية"

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة المياه والري اتفاقية تعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، ضمن إطار مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من الحكومة الأمريكية، لتنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة لمهندسي ومشغلي قطاع المياه في المملكة، تشمل مجالي مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي.

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وبموجب الاتفاقية، ستتولى الجامعة من خلال المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة، تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعقد في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الكفاءات الفنية والهندسية ورفع مستوى التشغيل والصيانة لمحطات المياه، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكدت مديرة المركز، الدكتورة هبة الخرابشة، أن المركز أعد مواد تدريبية متقدمة تراعي أحدث التطورات في مجالات المياه، وتتوافق مع أولويات وزارة المياه والري، في ضوء الرؤية الاقتصادية وخطة الإصلاح الوطني.



وأضافت أن هذا التعاون يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه، من خلال تطوير المهارات الفنية وتعزيز التدريب العملي المتخصص.