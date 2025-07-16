توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المياه و"البلقاء التطبيقية"

وبموجب الاتفاقية، ستتولى الجامعة من خلال المركز الدولي لبحوث المياه والبيئة والطاقة، تنفيذ برنامج تدريبي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، ويعقد في مختلف المحافظات، بهدف تعزيز الكفاءات الفنية والهندسية ورفع مستوى التشغيل والصيانة لمحطات المياه، بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت مديرة المركز، الدكتورة هبة الخرابشة، أن المركز أعد مواد تدريبية متقدمة تراعي أحدث التطورات في مجالات المياه، وتتوافق مع أولويات وزارة المياه والري، في ضوء الرؤية الاقتصادية وخطة الإصلاح الوطني.
وأضافت أن هذا التعاون يعكس التزام الجامعة بدورها الوطني في دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه، من خلال تطوير المهارات الفنية وتعزيز التدريب العملي المتخصص.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023–2040، التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي واستدامة الموارد من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة الإدارة، وبناء القدرات البشرية لمواجهة التحديات المناخية والطلب المتزايد على المياه.
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