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توقيع ديوان "مطرٌ لتراب حدائقهن" للشاعر علي مي

رابطة الكتاب الأردنيين
رابطة الكتاب الأردنيين
الإثنين، 06-01-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-    وسط حضور ثقافي أقام فرع رابطة الكتاب الأردنيين بإربد مساء أمس، حفلا لتوقيع ديوان شعري بعنوان "مطرٌ لتراب حدائقهن"، للشاعر علي مي.

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وخلال الحفل الذي أداره عضو الهيئة الإدارية في الرابطة الدكتور رياض ياسين، قدم الروائي هاشم غرايبة قراءة انطباعية حول الديوان، كما قدم الدكتور سلطان المعاني قراءة نقدية في بعض من قصائد الديوان.


وقرأ الشاعر علي مي عددا من قصائد الديوان التي لاقت استحسانا كبيرا من الحضور، قدم خلالها صورا شعرية عاينت لحظات الحزن الفلسطيني في الحرب على غزة وصور القتل والتشريد والدمار بحق الأبرياء.

 
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