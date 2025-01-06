توقيع ديوان "مطرٌ لتراب حدائقهن" للشاعر علي مي

الوكيل الإخباري- وسط حضور ثقافي أقام فرع رابطة الكتاب الأردنيين بإربد مساء أمس، حفلا لتوقيع ديوان شعري بعنوان "مطرٌ لتراب حدائقهن"، للشاعر علي مي.

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وخلال الحفل الذي أداره عضو الهيئة الإدارية في الرابطة الدكتور رياض ياسين، قدم الروائي هاشم غرايبة قراءة انطباعية حول الديوان، كما قدم الدكتور سلطان المعاني قراءة نقدية في بعض من قصائد الديوان.