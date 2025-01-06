توقيع ديوان "مطرٌ لتراب حدائقهن" للشاعر علي مي

وخلال الحفل الذي أداره عضو الهيئة الإدارية في الرابطة الدكتور رياض ياسين، قدم الروائي هاشم غرايبة قراءة انطباعية حول الديوان، كما قدم الدكتور سلطان المعاني قراءة نقدية في بعض من قصائد الديوان.
وقرأ الشاعر علي مي عددا من قصائد الديوان التي لاقت استحسانا كبيرا من الحضور، قدم خلالها صورا شعرية عاينت لحظات الحزن الفلسطيني في الحرب على غزة وصور القتل والتشريد والدمار بحق الأبرياء.
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