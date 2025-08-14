توقيع عقد تنفيذ مشروع نظام مساعد ذكي لصالح العقبة الاقتصادية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توقيع عقد تنفيذ مشروع تطوير "نظام مساعد ذكي- ASK AQABA" لصالح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم في خدمات السياحة والاستثمار، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لفهم الاستفسارات الواردة والرد عليها بدقة وفعالية.

اضافة اعلان



ويأتي هذا المشروع في إطار اتفاقية التعاون الفني المشترك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، لبناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي في الأردن بهدف تعزيز استخدام التقنيات الناشئة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطبيق حالات استخدام للذكاء الاصطناعي في القطاعات ذات الأولوية.



وجرت مراسم التوقيع في مقر الوزارة برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، والممثل الأول لمكتب "جايكا" في الأردن تاكاهيرو سوزوكي، إلى جانب عدد من الخبراء من الجانبين.



وتم توقيع العقد بين الفريق الياباني وشركة "Tarjama"، المنفذة للمشروع.

وأكد الوزير سميرات، أن المشروع يُجسد التزام الوزارة بتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين، خاصة في المناطق الاقتصادية الحيوية، مشيرًا إلى أن العقبة تمثل واجهة اقتصادية وسياحية محورية، وأن استخدام هذه التقنيات يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع جاهزية المنطقة لجذب الاستثمارات.



من جهته، أكد المجالي أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية السلطة وخطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2028 ضمن محور المدينة الذكية والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئة العقبة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمستثمرين كمركز استثماري وسياحي متقدم، من خلال تبني أدوات التكنولوجيا الحديثة.



وأضاف، أن نظام المساعد الذكي يشكل نقلة نوعية في آلية تقديم الخدمات، حيث يسهّل التواصل مع الزوار والمستثمرين ويعزز من جودة التجربة الرقمية المقدمة لهم، بما يدعم تنافسية العقبة على المستوى الإقليمي والعالمي.



من جانبه، قال سوزوكي: إنه ومن خلال الاستفادة من أصول البيانات الحالية، فإنه لا نعمل فقط على تطوير نموذج، ولكن نضع الأساس لمستقبل يمكن فيه للمستثمرين والسياح الوصول بسهولة إلى المعلومات والخدمات الحيوية، مما يعزز الرخاء للجميع، لافتًا أن الالتزام بإنشاء حل قابل للتطوير سيؤدي إلى تعزيز مختلف الإدارات والقطاعات.