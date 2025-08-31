جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي "ذكور"
الأحد، 31-08-2025
12:29 م
اختتمت جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم وزارة التربية والتعليم "فضي/ذهبي - ذكور" لمختلف محافظات المملكة، الذي أقيم في معسكر الجائزة.
وحسب بيان الجائزة اليوم الأحد، فإن فعاليات المخيم استمرت على مدار أربعة أيام متتالية تخللتها العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة منها، تنفيذ نشاط رياضي على مضمار مدينة الحسين الرياضية وزيارة إلى قلعة عجلون وعمل مسير في غابات برقش لمسافة 13 كم، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات التوعوية التي شملت موضوعات حول آفة التدخين والإسعافات الأولية والجرائم الإلكترونية.