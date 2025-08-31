الأحد 2025-08-31 02:39 م
 

جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي "ذكور"

جائزة الحسن للشباب
جائزة الحسن للشباب
 
الأحد، 31-08-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري-    اختتمت جائزة الحسن للشباب، فعاليات مخيم وزارة التربية والتعليم "فضي/ذهبي - ذكور" لمختلف محافظات المملكة، الذي أقيم في معسكر الجائزة.

اضافة اعلان

  

وحسب بيان الجائزة اليوم الأحد، فإن فعاليات المخيم استمرت على مدار أربعة أيام متتالية تخللتها العديد من الأنشطة والفعاليات الهادفة منها، تنفيذ نشاط رياضي على مضمار مدينة الحسين الرياضية وزيارة إلى قلعة عجلون وعمل مسير في غابات برقش لمسافة 13 كم، بالإضافة إلى عقد مجموعة من المحاضرات التوعوية التي شملت موضوعات حول آفة التدخين والإسعافات الأولية والجرائم الإلكترونية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بب

تكنولوجيا كيف تحمي نفسك وبياناتك على الإنترنت؟

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "الهاشمية" و"مكافحة الأوبئة" لتعزيز التعاون

افاف

طب وصحة ما هي فوائد خبز الحبوب للجسم؟

set

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Buds3 FE’ بتصميم أيقوني وصوت محسّن ودمج مع تقنيات ‘Galaxy AI’

السجائر الإلكترونية

أخبار محلية الجمارك: تمديد السماح بالتخليص على السجائر الإلكترونية وسوائلها المخزنة في المملكة لمدة شهر

88 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

فلسطين 88 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك"تحقق المركز الأول أردنيا والثاني عربيا بمسابقة تحليل البيانات

قفف

فيديو الوكيل مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم: 22 يوماً المسموح بها للطالب التغيب عن المدرسة



 
 





الأكثر مشاهدة