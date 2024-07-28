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جامعة آل البيت تنظم معرضا لكتب ومنشورات وزارة الثقافة

شعار جامعة آل البيت
شعار جامعة آل البيت
الأحد، 28-07-2024 09:34 م

 

 الوكيل الإخباري - نظمت جامعة آل البيت، بالتعاون مع مديرية ثقافة المفرق، اليوم الأحد، معرض كتب ومنشورات وزارة الثقافة.


وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور هاني أخو إرشيدة، حرص الجامعة على التعاون الدائم والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والرسمية، مشيدا بدور وزارة الثقافة لتوفير الكتب المتنوعة لتعميم الثقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية الكتب والقراءة وإيمانا بدور الثقافة المؤثر في رقي الأمم وتقدمها.


وبين أهمية إقامة مثل هذه المعارض وبيان دور الكتاب في بناء شخصية الإنسان وثقافته ونشر العلوم المختلفة والثقافة بين طلبة الجامعة، بهدف تحفيز الطلبة على تناول الكتب وتداولها لتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية.


واشتمل المعرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي على عناوين متنوعة في التراث العربي الإسلامي والتراث الأردني والفلسفة والمعارف العامة، والآداب والفنون، والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى كتب الأطفال واليافعين، حيث تتوفر الكتب والمنشورات بأسعار رمزية.

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