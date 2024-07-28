جامعة آل البيت تنظم معرضا لكتب ومنشورات وزارة الثقافة

الوكيل الإخباري - نظمت جامعة آل البيت، بالتعاون مع مديرية ثقافة المفرق، اليوم الأحد، معرض كتب ومنشورات وزارة الثقافة.



وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية الدكتور هاني أخو إرشيدة، حرص الجامعة على التعاون الدائم والتشبيك مع المؤسسات الحكومية والرسمية، مشيدا بدور وزارة الثقافة لتوفير الكتب المتنوعة لتعميم الثقافة الوطنية القائمة على نشر الوعي لبناء مجتمع مثقف يدرك أهمية الكتب والقراءة وإيمانا بدور الثقافة المؤثر في رقي الأمم وتقدمها.



وبين أهمية إقامة مثل هذه المعارض وبيان دور الكتاب في بناء شخصية الإنسان وثقافته ونشر العلوم المختلفة والثقافة بين طلبة الجامعة، بهدف تحفيز الطلبة على تناول الكتب وتداولها لتنمية قدراتهم الفكرية والثقافية.