جامعة إربد الأهلية تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

الوكيل الإخباري-   احتفلت جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة أكاديميين وطلبة.

وقال سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي، الدكتور كمال الصمادي، إن مولد النبي الشريف كان بداية عهد جديد للإنسانية جمعاء، قوامه الرحمة والعدل والحرية والمساواة، مشيرا إلى أن الاحتفاء بالمولد النبوي يعد تجديدا للعهد مع رسالة النبي، عبر الاقتداء بسنته وسلوكه الكريم في الحياة اليومية.

 
 
