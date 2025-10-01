جامعة الحسين تنشئ حاضنة أعمال لدعم ريادة الشباب

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة الحسين بن طلال، اليوم الأربعاء، عن إنشاء حاضنة أعمال جديدة بالشراكة مع مركز تطوير الأعمال (BDC)، بهدف دعم الأفكار الريادية وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية تُسهم في تعزيز التنمية المحلية والوطنية.

وجاء الإعلان خلال استقبال رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة وفداً من المركز، ضم مدير مشروع التمكين الاقتصادي للشباب محمد الجازي، ومنسق التواصل والابتكار نادر استيتية، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال بين طلبتها وخريجيها.



وأكد الدكتور الخرابشة أن إنشاء الحاضنة يمثل خطوة نوعية لتمكين الشباب الجامعي من إطلاق مشاريعهم وتحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أن المشروع سيفتح آفاقاً جديدة للتشغيل الذاتي والتوظيف، إلى جانب تنظيم ورشات تدريبية لبناء قدرات الطلبة وأبناء المجتمع المحلي بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.



وأضاف أن الحاضنة ستتيح تشبيك الطلبة مع البرامج التمكينية والمشاريع المنتهية بالتشغيل أو التشغيل الذاتي التي ينفذها مركز تطوير الأعمال، الأمر الذي يعزز فرص نجاح المبادرات الشبابية.



من جهته، أكد مدير مشروع التمكين الاقتصادي محمد الجازي أن الشراكة مع جامعة الحسين بن طلال تنسجم مع رسالة المركز في دعم ريادة الأعمال وتوفير البيئة المناسبة للشباب المبدع، مشيراً إلى أن المركز سيسخر خبراته لإنجاح الحاضنة وتوسيع أثرها الإيجابي في المجتمع المحلي.



وأوضح عميد البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة الدكتور خالد دوينع أن الحاضنة ستكون حافزاً للباحثين والطلبة المبدعين لتطبيق أفكارهم على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الجامعة ستوفر الدعم الأكاديمي والبحثي، فيما يرفد مركز تطوير الأعمال هذه المبادرات بالخبرات العملية اللازمة.