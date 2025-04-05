جامعة اليرموك : اهداء أكثر من 13 ألف كتاب لهيئات ومؤسسات ضمن مشروع "فيض خزانة الأدب"

وقال مدير مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، الدكتور محمد الشخاترة، خلال حديث صحفي اليوم، إن المكتبة، بوصفها من المكتبات الرائدة على مستوى الجامعات الأردنية والعربية، تتحمل مسؤولية مجتمعية إلى جانب مسؤولياتها الأكاديمية والبحثية.
وأضاف أن هذا الوضع كان دافعا لها للعمل على دمج أبناء المجتمع المحلي في خدماتها المتنوعة مثل برامجها الثقافية والعلمية والفنية، بالإضافة إلى معارض الكتب، الندوات والمحاضرات الأدبية، سعيا منها لنشر الثقافة والعلم وبناء جسور التواصل مع أبناء المجتمع المحلي ومؤسساته، تعزيزا لرسالة جامعة اليرموك في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وبين الشخاترة أنه في العام الماضي 2024 أهدت المكتبة أكثر من 13 ألف كتاب لـ 28 هيئة ومؤسسة وطنية. لافتا إلى أن المكتبة تضم ما يقارب 580 ألف وعاء معلومات، بالإضافة إلى أكثر من 16 ألف رسالة جامعية، وأكثر من 350 ألف بحث ومقال تم رقمنته وإتاحته أمام الطلبة والباحثين من خلال مشروع "المكتبة العربية الرقمية.
ويذكر أن مكتبة الحسين بن طلال تأسست مع تأسيس الجامعة في عام 1976، وتسعى منذ ذلك الحين لأن تكون سباقة ورائدة في امتلاك وتوفير مصادر المعلومات بمختلف أنواعها، والبحث عن كل ما هو جديد في مجال المعرفة، وخدمة الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية والمستوى الأكاديمي.
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