جامعة اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، أهمية زراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي، من أجل الاستدامة البيئية ولما تضفيه من منظر جمالي وصحي للجامعة، مبينا أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لتحسين البيئة الجامعية، وتشجيع نشر المساحات الخضراء والحفاظ عليها، لما لها من أثر إيجابيّ على المجتمع والبيئة.
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