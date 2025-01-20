 
الإثنين 2025-01-20 07:08 م
 

جامعة اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

جامعة اليرموك
جامعة اليرموك
الإثنين، 20-01-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-  - نظمت جامعة اليرموك، اليوم الاثنين، احتفالا بمناسبة يوم الشجرة، الذي يصادف 15 كانون الثاني من كل عام.

اضافة اعلان


وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور يوسف عبيدات، أهمية زراعة الأشجار وزيادة الغطاء النباتي، من أجل الاستدامة البيئية ولما تضفيه من منظر جمالي وصحي للجامعة، مبينا أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لتحسين البيئة الجامعية، وتشجيع نشر المساحات الخضراء والحفاظ عليها، لما لها من أثر إيجابيّ على المجتمع والبيئة. 

 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في البيت الأبيض

أخبار محلية ترامب وبايدن يصلان إلى الكونغرس لبدء مراسم التنصيب

ترامب

عربي ودولي ترامب: العفو الذي أصدره بايدن "مخز"

جامعة اليرموك

أخبار محلية جامعة اليرموك تحتفل بيوم الشجرة

رئيسة منظمة شركاء الأردن

أخبار محلية رئيسة منظمة شركاء الأردن تشارك بأعمال المنتدى العالمي لسيدات الأعمال بالبحرين

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يصل البيت الأبيض للقاء بايدن

العيسوي يعزي آل جلوق

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي آل جلوق

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية لجنة تنفيذية لتنظيم مهرجان عمان للتسوق 2025

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "التربية" وجائزة الحسن للشباب تبحثان العلاقة التشاركية



 




الأكثر مشاهدة