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جامعة مؤتة تقيم عزاء للدكتور المغدور أحمد الزعبي

جانب ممن حضروا لتقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد الزعبي
جانب ممن حضروا لتقديم واجب العزاء في الدكتور أحمد الزعبي
الإثنين، 07-10-2024 08:12 ص
الوكيل الإخباري-  تقبًّل رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات ونوابه وعضو مجلس أمناء الجامعة الباشا عاطف السحيمات وعمداء الكليات وضباط الجناح العسكري وأعضاء الهيئة التدريسية والادارية من الجامعة ومن  كلية الاداب  وقسم اللغة العربية العزاء في زميلهم الدكتور المغدور أحمد الزعبي ،  وبمشاركة من  ووجهاء المجتمع المحلي .اضافة اعلان


حيث أقامت الجامعة أمس الأحد عزاء للمرحوم  في نادي العاملين  بعد صلاة المغرب ،وعبر الحاضرون عن حزنهم العميق لفقدان زميلهم العزيز.

وألقى الدكتور جزاء المصاروه  كلمة مؤثرة تحدث فيها عن مناقب الدكتور الزعبي وسيرته العطرة، ونبل اخلاقه ، وتفاني الفقيد في عمله وعلاقاته الطيبة مع طلابه وزملائه، كما ألقى مفتي الامن العام الرائد احمد الكفاوين كلمة تحدث فيها عن مناقب المرحوم وحسن تعامله ،لا سيما وانه كان أحد تلاميذه .

وعبر الحاضرون عن خالص تعازيهم لعائلة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


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