جامعة مؤتة تقيم عزاء للدكتور المغدور أحمد الزعبي

حيث أقامت الجامعة أمس الأحد عزاء للمرحوم في نادي العاملين بعد صلاة المغرب ،وعبر الحاضرون عن حزنهم العميق لفقدان زميلهم العزيز.
وألقى الدكتور جزاء المصاروه كلمة مؤثرة تحدث فيها عن مناقب الدكتور الزعبي وسيرته العطرة، ونبل اخلاقه ، وتفاني الفقيد في عمله وعلاقاته الطيبة مع طلابه وزملائه، كما ألقى مفتي الامن العام الرائد احمد الكفاوين كلمة تحدث فيها عن مناقب المرحوم وحسن تعامله ،لا سيما وانه كان أحد تلاميذه .
وعبر الحاضرون عن خالص تعازيهم لعائلة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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