جسر الثامن يدخل مرحلة إعادة التأهيل .. تحويلات مرورية لضمان انسيابية السير

وتشمل الأعمال صيانة العناصر الإنشائية للجسر، وأعمال الدهان الإسمنتي، إضافة إلى صيانة واستبدال فواصل التمدد المتضررة، وإعادة تأهيل الجسر وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية وبالتزامن للاتجاهين.
وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تأتي استكمالًا لمشروع متكامل لصيانة الجسور الحيوية في العاصمة، حيث تم الانتهاء في وقت سابق من أعمال إعادة التأهيل لجسر الفردوس في مرج الحمام، وجسر مادبا، وجسر القسطل، وجسر مدخل مطار الملكة علياء الدولي، ليكون جسر الثامن المحطة الأخيرة ضمن هذه الحزمة.
ويغطي العطاء أعمال كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة جديدة من الخلطة الإسفلتية، إلى جانب الدهانات الأرضية ودهان العناصر الإنشائية وصيانة الحواجز المعدنية والعوارض، إضافة إلى تركيب عناصر السلامة المرورية الحديثة بما ينسجم مع المعايير العالمية. وقد جرى، بالتعاون مع إدارة السير وإدارة الدوريات الخارجية، اعتماد تحويلات مرورية مؤقتة مزودة بكافة متطلبات السلامة العامة لضمان انسيابية حركة المرور خلال فترة التنفيذ.
ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين في الموقع.
