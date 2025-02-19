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جلسة تشاورية في العقبة حول تحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية

العقبة - أرشيفية
العقبة - أرشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 12:18 م
الوكيل الإخباري- نظمت وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة العقبة اليوم، جلسة تشاورية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية "2025-2033".اضافة اعلان


شارك في الجلسة أعضاء مجلس محافظة العقبة وعدد من الخبراء والأكاديميين والصحفيين، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي ورؤساء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

عرض فريق الوزارة أهداف الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التواصل والحوار حول الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بالخدمات المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع آليات للتشاور بشأن الإطار العام للاستراتيجية.

وأوضحت الوزارة أن هذه المشاورات تتابع جهودًا سابقة ركزت على ثلاثة محاور رئيسية هي "تمكين، كرامة، وفرصة"، مع إضافة محور رابع جديد وهو "الاستجابة للأزمات والصدمات".

الاستراتيجية تهدف إلى النهوض بقطاع الحماية الاجتماعية ليصبح أكثر شمولية وتكاملاً واستدامة، معزّزًا بالقدرة على الاستجابة للصدمات، وضمان كرامة الإنسان وتمكينه من الانخراط بفعالية في سوق العمل.

وتتضمن الاستراتيجية عدة محاور مثل "كرامة" التي تركز على المساعدات الاجتماعية، و"تمكين" المتعلق بالخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم، و"فرصة" الذي يتعلق بالضمان الاجتماعي وسوق العمل.

كما ناقشت الجلسة احتياجات الأولويات التي يجب أن تتضمنها الاستراتيجية، بما في ذلك إدخال التكنولوجيا الرقمية والاستدامة المالية وتقديم أنظمة حماية اجتماعية مرنة.
 
gnews

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