الأحد 2025-10-05 10:48 ص
 

سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب

الأحد، 05-10-2025 10:17 ص
الوكيل الإخباري-   انطلقت الانتخابات البرلمانية في سوريا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، الذين حُدِّد عددهم بـ210 أعضاء، في مراكز الدوائر الانتخابية المحددة في معظم المحافظات السورية، صباح اليوم الأحد.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، من المقرّر أن يُدلي 6 آلاف ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة، تبدأ في التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، على أن تُغلَق صناديق الاقتراع في الخامسة مساءً.

كما تقرر تحديد موعد لاحق للاقتراع في بعض مناطق محافظتَي الرقة والحسكة، إضافةً إلى دوائر محافظة السويداء، إلى حين توافر الظروف المناسبة.

وقد أُغلِق باب الترشح لعضوية مجلس الشعب في سوريا في 28 أيلول الماضي، على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم البلاد، وبلغ عدد المرشحين 1578 شخصًا، شكّلت النساء ما نسبته 14% منهم.

وتأتي هذه العملية الانتخابية في سوريا وفق آلية جديدة مؤقتة، تنص على تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب من 10 أعضاء، إضافة إلى رئيسها، لتتولى الإشراف على كامل العملية الانتخابية.
 
 
