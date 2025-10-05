"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، السبت، مجمع المناصير الصناعي في منطقة القطرانة، برفقة رئيس المجموعة المهندس زياد المناصير، والأمين العام للهيئة المفوض وفاء البخيت، وعدد من المدراء والمختصين من الهيئة والمجمع.

