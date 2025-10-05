"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي

وقالت الهيئة في بيان، إنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل في مختلف مرافق المجمع، بما في ذلك خطوط الإنتاج الحديثة والمشاريع التشغيلية، ومرافق البحث والتطوير والتدريب المهني، واستعراض التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع و محطة التوليد الكهربائية ومساهمتها في تعزيز جودة المنتجات ورفع الكفاءة الإنتاجية وفق معايير الجودة والسلامة والالتزام البيئي والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
