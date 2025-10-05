الأحد 2025-10-05 01:22 ص
 

"تنظيم الطاقة" تطلع على سير العمل في مجمع المناصير الصناعي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
الوكيل الإخباري-    زار رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة،  السبت، مجمع المناصير الصناعي في منطقة القطرانة، برفقة رئيس المجموعة المهندس زياد المناصير، والأمين العام للهيئة المفوض وفاء البخيت، وعدد من المدراء والمختصين من الهيئة والمجمع.

وقالت الهيئة في بيان، إنه جرى خلال الزيارة الاطلاع على سير العمل في مختلف مرافق المجمع، بما في ذلك خطوط الإنتاج الحديثة والمشاريع التشغيلية، ومرافق البحث والتطوير والتدريب المهني، واستعراض التقنيات المستخدمة في عمليات التصنيع و محطة التوليد الكهربائية ومساهمتها في تعزيز جودة المنتجات ورفع الكفاءة الإنتاجية وفق معايير الجودة والسلامة والالتزام البيئي والتنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

 
 
