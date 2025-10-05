فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

الشونة الجنوبية
التاريخ: الأحد، 5 تشرين الأول 2025
المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا
المناطق المتأثرة: النهضة، مصانع وكسارات المناصير، تفريغة العدسية، جزء من منطقة الروضة، ومركز صلاح جروح العدوان
سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط
الريشة
التاريخ: الخميس، 2 تشرين الأول 2025
المدة: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة: منطقة الريشة
سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة الكهربائية
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الفصل سيشمل جنوب غرب منطقة عين النبي، وسيبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.
