فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي مؤقتًا في عدد من المناطق، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ضرورية على الشبكة الكهربائية، وفقًا للبرنامج التالي:

الشونة الجنوبية

التاريخ: الأحد، 5 تشرين الأول 2025

المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا

المناطق المتأثرة: النهضة، مصانع وكسارات المناصير، تفريغة العدسية، جزء من منطقة الروضة، ومركز صلاح جروح العدوان

سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط

الريشة

التاريخ: الخميس، 2 تشرين الأول 2025

المدة: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا

المناطق المتأثرة: منطقة الريشة

سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة الكهربائية

 كما أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها تنفيذ فصل مبرمج للتيار الكهربائي في منطقة عين النبي بمحافظة جرش، الأحد، وذلك ضمن أعمال الصيانة الدورية وتحسين جودة الشبكات الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن الفصل سيشمل جنوب غرب منطقة عين النبي، وسيبدأ من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.

 
 
