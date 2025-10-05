فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة_أسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن اضطرارها لفصل التيار الكهربائي مؤقتًا في عدد من المناطق، وذلك لتنفيذ أعمال صيانة ضرورية على الشبكة الكهربائية، وفقًا للبرنامج التالي:



الشونة الجنوبية



التاريخ: الأحد، 5 تشرين الأول 2025



المدة: من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرًا



المناطق المتأثرة: النهضة، مصانع وكسارات المناصير، تفريغة العدسية، جزء من منطقة الروضة، ومركز صلاح جروح العدوان



سبب الفصل: إجراء صيانة سنوية على خط الضغط المتوسط



الريشة



التاريخ: الخميس، 2 تشرين الأول 2025



المدة: من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 3:00 عصرًا



المناطق المتأثرة: منطقة الريشة



سبب الفصل: تنفيذ أعمال صيانة وتطوير متفرقة على الشبكة الكهربائية

اضافة اعلان