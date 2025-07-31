جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- نظمت وزارة الشباب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة اليوم الخميس، جلسة تعريفية بالدورة الثالثة لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر المبيضين، ومدير شباب الكرك الدكتور يعقوب الحجازين، وعضو الفريق المحوري واللوجستي للجائزة الدكتورة ختام العبادي، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وطلبة الجامعة وأصحاب المبادرات التطوعية في الجامعة.

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وخلال الجلسة، أكد المبيضين على أهمية العمل التطوعي ودوره الكبير في تنمية المجتمع وتطوير روح التعاون فيه، مشيراً إلى خطط الجامعة المحفزة لتبني الأعمال التطوعية ودعم المتطوعين.



وأضاف، أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي جاءت اليوم لدعم الأفكار التطوعية ذات الأثر والاستدامة.



بدورها، أشارت العبادي إلى أهمية تعزيز ثقافة العمل التطوعي في الجامعات الأردنية نظراً لدورها الأكاديمي المهم في صقل شخصيات الشباب الذين يمثلون عماد المجتمع الأردني، وهو ما تسعى إليه وزارة الشباب من خلال هذه الجلسات التعريفية.



وتضمنت الجلسة عرضاً تفاعلياً تناولت خلاله ضابط ارتباط الجائزة في الكرك الدكتورة هيام المواضية، شرح فئات الجائزة وفلسفتها وأهدافها ورؤيتها، ومجالاتها المتنوعة التي تشمل جميع القطاعات، إضافة إلى معايير التقييم المتبعة، والتي تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة في نتائج الجائزة.