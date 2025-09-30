الوكيل الإخباري- عقدت جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي جلسة حول "دور الأكاديميا في تطوير الصناعة"، بمشاركة العديد من ممثلي القطاع الصناعي.

وسلطت الجلسة، حسب بيان للجمعية، اليوم الثلاثاء، الضوء على أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه الصناعيين الأردنيين في مختلف القطاعات، والفرص الممكنة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية في إيجاد حلول عملية تسهم في رفع الكفاءة وتطوير العمليات الصناعية.



وركزت على إبراز دور البحوث التطبيقية، ومشاريع الابتكار، ونقل التكنولوجيا في تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.



وتحدث في الجلسة التي عقدت بمقر الجمعية، ممثلون عن المجلس الأعلى للعلوم والوكالة الألمانية للتعاون، فيما طرح صناعيون التحديات العملية التي تواجه المصانع بمجالات الإنتاج والجودة والطاقة والموارد البشرية، إلى جانب تقديم مقترحات أولية للتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لإيجاد حلول قائمة على المعرفة والتقنية الحديثة.



وأشار المدير التنفيذي للجمعية أحمد دغمش إلى أن تطوير الصناعة الوطنية يتطلب شراكات حقيقية مع الجامعات والمراكز البحثية، مبينا أن "شرق عمان الصناعية" حريصة على فتح قنوات تعاون جديدة تدعم الابتكار وتسرّع من إيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي.