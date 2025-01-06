 
الإثنين 2025-01-06 02:58 ص
 

جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم

مجلس النواب
مجلس النواب
الإثنين، 06-01-2025 01:12 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب الاثنين، جلستين صباحية ومسائية، لبدء مناقشة قرار اللجنة المالية، والمتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.اضافة اعلان


وقرر رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة 10 صباح الاثنين، في جلستين صباحية ومسائية، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025.
 
gnews

أحدث الأخبار

نيكولاس مادورو

عربي ودولي البرلمان الفنزويلي يدعو مادورو لتولي فترة رئاسية ثالثة

ارشيفية

عربي ودولي زيلينسكي: كنت أود حضور حفل تنصيب ترامب لكن لم تتم دعوتي

الدخان يتصاعد في قطاع غزة،

فلسطين الاحتلال يختلف مع حماس بشأن تفاصيل اتفاق غزة

القاهرة

عربي ودولي مصر.. الحكومة تكشف مصير تخفيف أحمال الكهرباء في 2025

مجلس النواب

أخبار محلية جلستان نيابيتان صباحية ومسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة اعتبارا من اليوم

ارشيفية

عربي ودولي عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يقتحم بلدة قصرة جنوب نابلس

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تنهي مشروعا لتأسيس الطرق بتكلفة 297 ألف دينار



 




الأكثر مشاهدة