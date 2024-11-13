جمعية البنوك: ملتزمون بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الأفراد

وأوضح أن البنوك ستخفض أسعار الفائدة وفق الجدول الزمني المتفق عليه في العقود المبرمة بين العميل والبنك، ووفق دورية التعديل المحددة في عقد الائتمان.
وأشار المحروق، إلى أن تعديل أسعار الفائدة يتم تلقائياً من قبل البنوك اعتباراً من تاريخ سريان قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة.
وأضاف أن آلية التخفيض هي نفسها التي ات
كما أكد على أهمية مراجعة دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي في حال وجود أي استفسارات أو عقبات.
بترا
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