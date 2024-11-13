جمعية البنوك: ملتزمون بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الأفراد

الوكيل الإخباري- أكد رئيس جمعية البنوك الأردنية، الدكتور ماهر المحروق، التزام البنوك بتطبيق قرارات البنك المركزي المتعلقة بتخفيض أسعار الفائدة على قروض الأفراد.



وأوضح أن البنوك ستخفض أسعار الفائدة وفق الجدول الزمني المتفق عليه في العقود المبرمة بين العميل والبنك، ووفق دورية التعديل المحددة في عقد الائتمان.



وأشار المحروق، إلى أن تعديل أسعار الفائدة يتم تلقائياً من قبل البنوك اعتباراً من تاريخ سريان قرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة.



وأضاف أن آلية التخفيض هي نفسها التي ات بعت عند رفع الفائدة سابقاً، داعياً العملاء إلى التواصل مع بنوكهم للاطلاع على تفاصيل عقودهم ومواعيد التعديل.

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